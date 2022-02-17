Кузбасские синоптики дали предварительный прогноз на март

По информации синоптиков, средняя мартовская температура в Кузбассе составит от -3°C до -7°C, что выше нормы примерно на 2-3 градуса.

Предварительно, температура ночью в первую декаду месяца составит от -4,-9°C до -12, -17°C, местами до -22°C. Днем ожидается от 0,+5°C до -3,-8°C. Во второй и третьей декаде потеплеет. По ночам столбики термометров будут показывать от -2,-7°C до -7,-12°C. В дневное время ожидается от +1,+6°C до -2,-7°C.

Ожидается, что количество осадков в первый месяц весны будет в пределах нормы. По большей части снег пройдет в дни второй декады. При потеплении прогнозируется мокрый снег, метели и гололедные явления.