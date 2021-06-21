Кузбасские силовики сообщили о поисках предполагаемого похитителя ребенка

Силовики начали поиск Рязанов Алексей Сергеевич, родившегося в 2012 году. Предполагается, что из семьи его мог похитить отец – Рязанов Сергей Николаевич – мужчина 1974 года рождения. Взрослый россиянин, как уточнили в пресс-службе кузбасского ведомства, уже является фигурантом уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 127 УК РФ «Незаконное лишение свободы».

Всех неравнодушных граждан, обладающих какой-либо информацией о возможном местонахождении разыскиваемых, просят сообщить ее по номерам: 8-(3022)-23-47-63, 8-(3022)-23-47-61 или по телефону «02» - номер «102» с мобильного.