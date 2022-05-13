Кузбасские силовики схватили рецидивистку за серийные кражи алкоголя и шоколада

Следствием установлено, что 29-летняя ранее судимая жительница города Юрга похищала из местных магазинов сыры, колбасы, шоколад, кофе, алкогольные напитки и бытовую химию. При этом до совершения нового преступления она каждый раз меняла верхнюю одежду для конспирации.

Однако, когда массовыми кражами заинтересовались полицейские, то те по записям с камер видеонаблюдения установили, что к многочисленным преступлениям приложила руку одна и та же женщина.

– При посещении торговой точки злоумышленница брала товар с полок, незаметно прятала его в находящиеся при ней пакет или сумку и выходила из помещения магазина, не оплатив покупки, – уточнили в ГУ МВД по Кузбассу.

Общая сумма ущерба составила более 20 000 рублей. Сейчас материалы дела по семи эпизодам за "Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию" и еще двум по ч. 1 ст. 158 УК РФ "Кража" переданы в суд. Женщина может лишиться свободы на два года.