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Кузбасские школы начали массово готовиться к церемонии поднятия флага РФ

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С 1 сентября 2022 года в школах Кемеровской области и всей России начнет действовать новое обязательное правило: каждую неделю ученики образовательных учреждений перед началом занятий будут поднимать государственный флаг РФ. Для школ это означает необходимость обновить или приобрести нужную атрибутику до наступления осени.

Рекламная группа "ВСЁ про ВСЁ" предлагает разборные мобильные флагштоки, которые можно использовать как на улице, так и в помещениях. Конструкция, состоящая из нескольких секций, позволяет подобрать нужную высоту флагштока в зависимости от масштабов и места проведения мероприятия. При этом механизм поднятия флага довольно прост и использует шнур, который расположен снаружи флагштока, что делает процесс не требующим больших усилий

Использование деталей из анодированного алюминия обеспечивает легкость, долговечность и прочность конструкции. Этот материал обладает высокой защитой от коррозии и ультрафиолетового излучения. Он также устойчив к механическим повреждениям и не требует периодического ухода.


В комплекте с разборным флагштоком от РГ "ВСЁ про ВСЁ" идут все необходимые детали, такие как переходники для скрепления частей конструкции, заглушка или навершие, а также ролик, шнур и кнехт для легкого поднятия и спуска флага, его надежной фиксации.

Устойчивость мобильных флагштоков обеспечивает основание, предлагаемое в двух видах. Например, цельное литое весом 7-8 килограммов, которое отлично подойдет для помещений, или крестовое сварное, которое станет универсальным решением, позволяющим использовать флагшток и на улице, и в актовом зале.


Дополнительно можно приобрести и сам флаг. РГ "ВСЁ про ВСЁ" с помощью сквозной печати изготовит как российский триколор, так и флаг с любым другим изображением.

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Фото: VSE42.RU

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