Кузбасские школы начали массово готовиться к церемонии поднятия флага РФ

Рекламная группа "ВСЁ про ВСЁ" предлагает разборные мобильные флагштоки, которые можно использовать как на улице, так и в помещениях. Конструкция, состоящая из нескольких секций, позволяет подобрать нужную высоту флагштока в зависимости от масштабов и места проведения мероприятия. При этом механизм поднятия флага довольно прост и использует шнур, который расположен снаружи флагштока, что делает процесс не требующим больших усилий
Использование деталей из анодированного алюминия обеспечивает легкость, долговечность и прочность конструкции. Этот материал обладает высокой защитой от коррозии и ультрафиолетового излучения. Он также устойчив к механическим повреждениям и не требует периодического ухода.
В комплекте с разборным флагштоком от РГ "ВСЁ про ВСЁ" идут все необходимые детали, такие как переходники для скрепления частей конструкции, заглушка или навершие, а также ролик, шнур и кнехт для легкого поднятия и спуска флага, его надежной фиксации.
Устойчивость мобильных флагштоков обеспечивает основание, предлагаемое в двух видах. Например, цельное литое весом 7-8 килограммов, которое отлично подойдет для помещений, или крестовое сварное, которое станет универсальным решением, позволяющим использовать флагшток и на улице, и в актовом зале.
Дополнительно можно приобрести и сам флаг. РГ "ВСЁ про ВСЁ" с помощью сквозной печати изготовит как российский триколор, так и флаг с любым другим изображением.
Фото: VSE42.RU
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