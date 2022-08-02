Кузбасские школы начали массово готовиться к церемонии поднятия флага РФ

Использование деталей из анодированного алюминия обеспечивает легкость, долговечность и прочность конструкции. Этот материал обладает высокой защитой от коррозии и ультрафиолетового излучения. Он также устойчив к механическим повреждениям и не требует периодического ухода.

В комплекте с разборным флагштоком от РГ "ВСЁ про ВСЁ" идут все необходимые детали, такие как переходники для скрепления частей конструкции, заглушка или навершие, а также ролик, шнур и кнехт для легкого поднятия и спуска флага, его надежной фиксации.