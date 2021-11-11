Кузбасские школьницы подожгли чужой автомобиль ради эксперимента

Правоохранители в Белово получили сообщение о том, что на одной из улиц города горит автомобиль "ГАЗель". Позже выяснилось, что причиной возгорания транспортного средства стал поджог, который осуществили три школьницы, не достигшие 12 лет. Одна из девочек в тайне от матери вынесла на прогулку зажигалку, а ее подруга предложила проверить, что будет, если поджечь колеса машины. Выбор пал на "ГАЗель", которая долгое время была припаркована у дома владельца. Когда огонь стал разгораться, несовершеннолетние испугались и убежали.

Из-за того, что школьницы не достигли 16-летнего возраста, уголовное дело по ст. 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества" не было возбуждено. Родителей девочек привлекли к административной ответственности, а старшая из детей была поставлена на учет в отделение по делам несовершеннолетних, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Правоохранители провели со школьницами воспитательную беседу.