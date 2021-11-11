Кузбасские школьницы подожгли чужой автомобиль ради эксперимента

0
Фото:  

Три школьницы в Белове устроили поджог машины из любопытства.

Правоохранители в Белово получили сообщение о том, что на одной из улиц города горит автомобиль "ГАЗель". Позже выяснилось, что причиной возгорания транспортного средства стал поджог, который осуществили три школьницы, не достигшие 12 лет. Одна из девочек в тайне от матери вынесла на прогулку зажигалку, а ее подруга предложила проверить, что будет, если поджечь колеса машины. Выбор пал на "ГАЗель", которая долгое время была припаркована у дома владельца. Когда огонь стал разгораться, несовершеннолетние испугались и убежали.


Из-за того, что школьницы не достигли 16-летнего возраста, уголовное дело по ст. 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества" не было возбуждено. Родителей девочек привлекли к административной ответственности, а старшая из детей была поставлена на учет в отделение по делам несовершеннолетних, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.


Правоохранители провели со школьницами воспитательную беседу.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/30943

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined