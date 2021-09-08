Кузбасские школьники из шести классов ушли на карантин из-за COVID-19

0
Фото:  

Вспышка китайского вируса стала причиной отправки школьников сразу из шести классов в Кузбассе на карантин.

В кузбасской школе с начала нового учебного года дети из шести классов отправились на карантин из-за выявления случаев заражения COVID-19. Информация об этом стала известна сегодня в среду, 8 сентября, а озвучил ее официальный представитель министерства образования региона, передает "Интерфакс".


При этом представитель власти отметил, что обучение ребят не прекратится, знания они будут получать дистанционно.

В шести школах по одному классу переведено на дистанционное обучение, закрытых школ нет. Мы действуем в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, получены документы с теми действиями, которые должны предпринять в школах, указал собеседник издания.

Правда территории, где были выявлены случаи заражения китайским вирусом, сотрудник министерства не обозначил.


Стоит отметить, что за все время пандемии в Кузбассе медики зарегистрировали два случая смерти подростков с коронавирусом, оба несовершеннолетних имели сопутствующие заболевания.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/28764

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined