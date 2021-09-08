Кузбасские школьники из шести классов ушли на карантин из-за COVID-19

В кузбасской школе с начала нового учебного года дети из шести классов отправились на карантин из-за выявления случаев заражения COVID-19. Информация об этом стала известна сегодня в среду, 8 сентября, а озвучил ее официальный представитель министерства образования региона, передает "Интерфакс".

При этом представитель власти отметил, что обучение ребят не прекратится, знания они будут получать дистанционно.

– В шести школах по одному классу переведено на дистанционное обучение, закрытых школ нет. Мы действуем в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, получены документы с теми действиями, которые должны предпринять в школах, – указал собеседник издания.

Правда территории, где были выявлены случаи заражения китайским вирусом, сотрудник министерства не обозначил.

Стоит отметить, что за все время пандемии в Кузбассе медики зарегистрировали два случая смерти подростков с коронавирусом, оба несовершеннолетних имели сопутствующие заболевания.