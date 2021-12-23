Кузбасские школьники из многодетных семей получили просроченные сладкие подарки

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Жители кузбасского города пожаловались на качество сладких презентов, которые в школах вручили детям из многодетных семей. По словам взрослых, конфеты обросли подозрительным налетом, а на коробке отсутствует срок хранения.

О просроченных конфетах для детей из многодетных семей житель Ленинска-Кузнецкого рассказал в социальных сетях. Горожанин отметил, что подарки вручали малышам в одной из городских школ в преддверии праздника.


При этом автор подметил, что на конфета и самой коробке из под сладостей не указан срок годности товара, а также производитель предпочел умолчать о составе и месте сборки.

– Конфетки, видимо, долго лежали, с белым налетом! Как можно деткам дарить такие подарочки? – поинтересовался пользователь Сети.

Стоит отметить, что в соответствии с ФЗ от 02.01.2000г. № 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов" съедобные товары, на которых отсутствует маркировка со сведениями сроков годности, могут быть расценены некачественными, опасными для здоровья потребителей, из-за чего подлежат утилизации или уничтожению.

Фото: ЧП Ленинск-Кузнецкий 112

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