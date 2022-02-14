Кузбасские шахты частично приостановили работы из-за опасных нарушений

Отмечается, что за минувшую неделю Ростехнадзор ввел временный запрет на работу на нескольких кузбасских угольных объектов.

Так, в связи с решением специалистов добыча угля с 3 февраля прекратилась в лаве № 417 шахты Первомайская АО "УК "Северный Кузбасс". Деятельность оказалась приостановлена на 10 дней в связи с тем, что удалось выявить нарушения при горных работах.

Немного позднее, а именно в минувший вторник, 8 февраля, добыча прекратилась в лаве 3В филиала АО "Черниговец" "Шахта Южная". Эксперты выявили под землей нарушения при проветривании выработки, а также отсутствовала экспертиза промбезопасности на контрольную аппаратуру. В этот же день прекратилась подготовительная выработка "Вентиляционный квершлаг Е-1" ООО "Шахта "Осинниковская" из-за того, что инспекторы обнаружили нарушения при креплении горной выработки. Также в ходе проверки выяснилось, что ленточный конвейер работал с заштыбованным нижним ставом и при отсутствии части роликов верхней ветви, прокомментировали в Ростехнадзоре.