Кузбасские рыбаки возмутились поведением соратников

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Занимающиеся рыбалкой жители Кемеровской области высказались о мусоре на берегах рек.

Недовольные жители Ленинска-Кузнецкого оставили обращение к рыбакам в одном из пабликов "ВКонтакте". Горожане возмутились тем, что ловцы рыбы оставляют после себя отходы и сгоревшие костры. К посту они также приложили снимок, на котором видны банки и бутылки, брошенные вблизи водоема.

‒ Уважаемые соратники по рыбалке! Давайте убирать за собой мусор с берегов рек, озер и прудов! Реально ваше свинство уже достало, ‒ высказались кузбассовцы.

Комментаторы поддержали ленинск-кузнечан и отметили, что замечают подобную картину вблизи водоемов. По словам пользователей Сети, некоторые рыбаки и отдыхающие оставляют после себя целые мешки с мусором.


Ранее редакция AVOKADO писала о рыбацких принадлежностях, которые были обнаружены специалистами у водных объектов в Кемеровской области.

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Да!
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