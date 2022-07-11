Кузбасские рыбаки возмутились поведением соратников

Недовольные жители Ленинска-Кузнецкого оставили обращение к рыбакам в одном из пабликов "ВКонтакте". Горожане возмутились тем, что ловцы рыбы оставляют после себя отходы и сгоревшие костры. К посту они также приложили снимок, на котором видны банки и бутылки, брошенные вблизи водоема.

‒ Уважаемые соратники по рыбалке! Давайте убирать за собой мусор с берегов рек, озер и прудов! Реально ваше свинство уже достало, ‒ высказались кузбассовцы.

Комментаторы поддержали ленинск-кузнечан и отметили, что замечают подобную картину вблизи водоемов. По словам пользователей Сети, некоторые рыбаки и отдыхающие оставляют после себя целые мешки с мусором.

Ранее редакция AVOKADO писала о рыбацких принадлежностях, которые были обнаружены специалистами у водных объектов в Кемеровской области.