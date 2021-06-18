Кузбасские работодатели заплатят штраф за отказ вакцинировать сотрудников от COVID-19

Власти Кемеровской области заявили о намерении привлекать к ответственности работодателей за отказ выполнять требования по обеспечению вакцинации против инфекции COVID-19. Так, из новых требований, которые озвучила Кутькина, следует, что не менее 60% сотрудников на предприятиях должны быть привиты.

– Что касается ответственности, то она в соответствии с Административным кодексом (КоАП РФ, ч.2 ст. 6.3), – сказала Кутькина.

Стоит отметить, что санкция за совершение правонарушения предусматривает наказания в виде крупных штрафов. Для физических лиц – до 40 тысяч рублей, для должностных и индивидуальных предпринимателей – до 150 тысяч рублей (ИП также могут закрыть на срок до 90 суток), а для организаций – до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до трех месяцев.