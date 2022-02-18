Кузбасские работодатели задолжали сотрудникам более 40 млн рублей

По данным Кемеровостата, на 1 февраля 2022 года работодатели в Кузбассе задолжали сотрудникам 44,3 млн рублей. При этом в январе этого же года данные показатели были меньше: 34,8 млн рублей.

По большей части рост произошел за счет увеличения долгов перед работниками сферы добычи полезных ископаемых и пищевой промышленности. Долги угольщиков выросли до 13,4 млн рублей (6,7 млн рублей в январе), в пищевой индустрии – до 14,5 млн рублей (10,2 млн рублей в прошлом месяце).

Больше всего долгов по зарплате зафиксировано в Ленинске-Кузнецком (14,1 млн рублей), Кемерове (11,9 млн рублей) и Киселевске (4,4 млн рублей).