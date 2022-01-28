Кузбасские работодатели резко сократили долги по зарплате

Согласно данным специалистов Кемеровостата, кузбасские работодатели задолжали своим сотрудникам 34,8 млн рублей. При этом в декабре показатели составили 91,1 млн рублей, что больше январских в 2,6 раза.

По состоянию на 1 января 2022 года, работники в сфере добычи полезных ископаемых не получили 6,7 млн рублей, сотрудники обрабатывающего производства – 20,7 млн рублей, строители – 6,5 млн рублей, преподаватели – 905 тысяч рублей.

Напомним, ранее власти Кузбасса рассказали о повышении заработных плат в регионе.