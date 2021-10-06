Кузбасские работники получили более миллиона рублей после задержки зарплаты

Предприятие ООО "Промстройкомплект плюс" стало фигурантом административного дела по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ "Нарушение трудового законодательства" из-за задолженности по заработной плате. Более двадцати сотрудников не получили выплаты на сумму 1,24 миллиона рублей.

После вмешательства правоохранительных органов задолженность была полностью погашена, а предприятию назначили штраф в 60 тысяч рублей, сообщают в пресс-службе прокуратуры Кемеровской области.

Отмечается, что предприятие не отчитывалось о возникшей задолженности в органы Росстата.