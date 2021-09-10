Кузбасские прокуроры заинтересовались информацией о загрязнении реки

Так, о загрязнении водоема Китат в районе села Данковка Яйского муниципального района природоохранный прокурор Кемеровской области узнал от журналистов. Сотрудники надзорного ведомства вместе с Росприроднадзором отправились на указанную территорию и на месте провели осмотр берегов реки, исследовали водоохранную зону.

Также им удалось взять материалы для экспертизы. В настоящий момент в лаборатории эксперты изучают отобранные пробы воды.

По ее результатам проверки в случае, если будут выявлены нарушения, то прокуроры примут меры реагирования для их устранения.