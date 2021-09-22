Кузбасские производители поставляли в магазины опасные продукты

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Россельхознадзор обнаружил нарушения в продукции четырех крупных предприятий Кузбасса.

Сотрудники Управления Россельхознадзора провели проверку качества и безопасности пищевой продукции на рынке Кемеровской области. Специалисты выяснили, что несколько предприятий, осуществляющих производство продуктов животного происхождения и кормов, не соблюдают стандарты качества на производстве.


Россельхознадзор сообщил, что нарушения были выявлены у следующих производителей:

  • ООО "Кузбассконсервмолоко" – несоответствие реального и заявленного на упаковке состава;
  • АО "Новокузнецкий хладокомбинат" – в молочной продукции (мороженое) выявлено наличие не заявленных на этикетке растительных жиров, или фитостеринов, а в мясных полуфабрикатах (пельмени) – микроорганизма листерии;
  • ООО "КДВ ЯШКИНО" – в морепродуктах (кольца кальмара) обнаружен фермент «микробная трансглутаминаза», не допущенный к использованию на территории РФ;
  • ООО "Биоиндустрия" – в кормах для животных (рыбная мука) установлено превышение допустимых норм солей тяжелых металлов (мышьяка).

Некачественная продукция была изъята из оборота, а некоторым производителям выписаны штрафы. На предприятиях на три месяца введен режим усиленного лабораторного контроля.

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