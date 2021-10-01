Кузбасские производители поставляли для питания населения потенциально опасное зерно

Сотрудники Управления Россельхознадзора провели проверку качества и безопасности зерна и продуктов его переработки на рынке Кузбасса. Специалисты выяснили, что 19 производителей поставляли для питания населения и животных некачественную продукцию.

В результате проверки было установлено, что недобросовестные производители не осуществляли полный комплекс необходимых исследований. Отмечается, что систематически не проводились испытания продукции на наличие в ней вредных примесей, микотоксинов и остаточного количества пестицидов, которые применяются при выращивании зерна, сообщают в пресс-службе Россельхознадзора.

Действие деклараций о соответствии продукции нарушителей будет остановлено.