Кузбасские присяжные оправдали избившую сожителя шваброй женщину

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Суд присяжных признал жительницу Кемеровской области невиновной в смерти мужчины, которая наступила после избиения шваброй.

Присяжные заседатели единогласно оправдали жительницу Мариинска, которую обвиняли в избиении сожителя, приведшем к смерти мужчины. Инцидент произошел 13 августа 2020 года. Мариинка поссорилась с сожителем, из-за чего тот ударил ее деревянной шваброй по ноге и руке, которой она прикрывала голову. Затем, по версии обвинения, женщина выхватила швабру и нанесла мужчине удары по пояснице, а также по области седалищной кости и рук.


В результате потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью в виде закрытой травмы живота с разрывом селезенки и обильной кровопотерей, от которых через некоторое время в приемном отделении больницы наступила его смерть, сообщают в пресс-службе Мариинского городского суда. Правоохранители возбудили в отношении женщины уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ. Мариинка не признавала вину и утверждала, что ее действия не могли привести к смерти мужчины.


Приговором Мариинского городского суда Кемеровской области женщина была оправдана на основании вердикта присяжных. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 10 суток со дня его постановления.

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