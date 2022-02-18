Кузбасские приставы арестовали у бизнесвумен кафе за долги

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Женщина из Таштагола, ранее занимавшая крупную сумму денег у своей знакомой, отказалась возвращать средства.

Жительница Таштагола обратилась в правоохранительные органы с жалобой на свою приятельницу, которая заняла 300 000 рублей по договору найма, но когда пришло время возвращать деньги, должница отказалась это делать, передает УФССП по Кемеровской области.


Судебные приставы установили все принадлежавшее злоумышленнице имущество и арестовали здание, в котором располагалось кафе. Помимо этого, с женщины взыскали еще исполнительский сбор в размере 21 000 рублей.


Теперь у таштаголки есть десять дней для оплаты долга. В противном случае арестованное помещение будет передано на реализацию, средства от которой направят на погашение задолженности.

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