Кузбасские предприятия закрылись за нарушения мер профилактики COVID-19

По данный Роспотребнадзора, в период с 15 по 21 ноября 2021 года проведены проверки в отношении 37 субъектов на соблюдение профилактических мероприятий против опасного вируса COVID-19.

Среди проверенных оказались предприятия торговли и сферы услуг, общественного питания, дошкольные и школьные учреждения, а также предприятия транспорта, промышленные объекты и другие.

В результате были выявлены различные нарушения мер профилактики китайской инфекции, включая несоблюдение масочного режима клиентами и сотрудниками. Многие компании не запаслись средствами дезинфекции, а также не обеспечивали соблюдение социальной дистанции и не установили дозаторы с антисептиком для своих посетителей.

По итогу суды приостановили деятельность 16 организаций-нарушителей и вынесли им постановления о привлечении к административной ответственности. Об этом сообщается на сайте регионального Роспотребнадзора.