Кузбасские предприятия приостановили работу из-за нарушений коронавирусных ограничений

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Власти Кузбасса приняли решение ужесточить контроль по соблюдению мер для противодействия COVID-19. После волны проверок некоторые предприятия оказались закрыты.

По результатам проверок Роспотребнадзора в Кемеровской области приостановлена работа ряда заведений, в которых зафиксированы нарушения ограничительных мер по борьбе с COVID-19.


Так, специалисты "охотились" на нарушителей с 1 по 31 января. В общей сложности за указанный период проверено 178 предприятий, в числе которых оказались: объекты торговли, предприятия общепита, транспорта и торговли, а также школы и детсады. Отмечается, что в пяти случаях принято решение о приостановлении работы из-за пренебрежения мерами, противодействующими распространению опасного вируса.


Самыми распространенными нарушениями оказались: несоблюдение масочного режима и социальной дистанции, отсутствие дозаторов с антисептиком на входе, у персонала не измерялась температура в начале и в конце рабочей смены, в магазинах не дезинфицировались тележки и корзины для товара.


В результате составлено 13 протоколов об административных правонарушениях, а общая сумма штрафов достигла 340 000 рублей.

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