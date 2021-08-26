Кузбасские предприятия получили наказание за нарушение мер по коронавирусу

Согласно данным Роспотребнадзора, за прошлую неделю проверке подверглись 20 хозяйствующих субъектов. В их числе школы, детские сады, предприятия общественного питания, сферы услуг, торговли и транспорта, а также промышленные объекты.

В некоторых специалисты обнаружили нарушение требований, которые действуют на территории Кузбасса в связи с распространением коронавируса. В частности, несоблюдение масочного режима и социальной дистанции, необеспечение сотрудников средствами защиты органов дыхания, отсутствие антисептиков и так далее.

В результате семь предприятий были вынуждены приостановить деятельность, еще три - получили предупреждения. Кроме того, руководство объектов-нарушителей заплатит штрафы на общую сумму 200 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные Управления Роспотребнадзора по Кузбассу.