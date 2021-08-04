Кузбасские предприятия массово перестали работать из-за нарушений коронавирусных правил

0
Фото:  

Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Кузбассу провели проверки предприятия на территории области. По итогу организации получили штрафы и приостановили работу.

В течение прошлой недели, с 26 июля по 1 августа, специалисты провели проверки 59 различных предприятий. В их числе организации общепита, сферы услуг, промышленности и транспорта, а также детские сады и школы.


Согласно данным регионального Управления Роспотребнадзора, в основном выявленные нарушения касались отсутствия необходимых мер по профилактике коронавирусной инфекции.


В результате, предприятия-нарушители были привлечены к административной ответственности. 14 из них были вынуждены приостановить деятельность. Кроме того, организациям также предстоит выплатить административные штрафы на общую сумму 432 500 рублей.


Напомним, в настоящее время в Кузбассе наблюдается высокий уровень заболеваемости коронавирусом, который, как заявляют представители власти, начал снижаться. Между тем за минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвердился еще 200 жителей региона, а количество умерших приблизилось к тысяче.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/27742

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined