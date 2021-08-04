Кузбасские предприятия массово перестали работать из-за нарушений коронавирусных правил

В течение прошлой недели, с 26 июля по 1 августа, специалисты провели проверки 59 различных предприятий. В их числе организации общепита, сферы услуг, промышленности и транспорта, а также детские сады и школы.

Согласно данным регионального Управления Роспотребнадзора, в основном выявленные нарушения касались отсутствия необходимых мер по профилактике коронавирусной инфекции.

В результате, предприятия-нарушители были привлечены к административной ответственности. 14 из них были вынуждены приостановить деятельность. Кроме того, организациям также предстоит выплатить административные штрафы на общую сумму 432 500 рублей.

Напомним, в настоящее время в Кузбассе наблюдается высокий уровень заболеваемости коронавирусом, который, как заявляют представители власти, начал снижаться. Между тем за минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвердился еще 200 жителей региона, а количество умерших приблизилось к тысяче.