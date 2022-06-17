Кузбасские предприятия частично приостановили добычу угля из-за трудностей с его вывозом

В ходе Петербургского международного экономического форума глава Кузбасса Сергей Цивилев рассказал, что склады угля в регионе переполнены. Добыча ископаемого на предприятиях частично приостановилась из-за возникновения трудностей с экспортом, пишет ТАСС.

‒ Часть угля у нас находится на складах, у тех, кто занимается открытыми горными работами, они сделали "вскрышу", а уголь не поднимается. Встала угроза приостановки предприятий, уменьшения производительности, ‒ сообщил Цивилев.

Глава Кемеровской области отметил, что работа продолжается по всем рынкам, куда можно поставлять уголь. По словам губернатора, планы по добыче можно будет сформировать только после того, как от РЖД будут получены гарантии по объемам отгрузки.

‒ В этом году точно не будет выполнена программа "+5" (ежегодное увеличение объемов перевозки угля в восточном направлении на 5 млн тонн ‒ прим. ТАСС), и она скорее всего будет меньше, чем в прошлом году, ‒ добавил глава Кузбасса.

Сергей Цивилев при этом подчеркнул, что угольные предприятия сохраняют трудовые коллективы.