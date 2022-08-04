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Кузбасские правоохранители схватили педофила за развращение малолетних детей

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В кузбасском городе полиция задержала 64-летнего не судимого мужчину, который подозревается в сексуальном насилии над несколькими детьми.

Появилась информация, что накануне в Ленинске-Кузнецком оперативники задержали 64-летнего местного жителя, который подозревается в развращении несовершеннолетних, сообщает "РЕН-ТВ".


По данным СМИ, мужчина заманивал в свою квартиру детей, а после раздевал их и снимал на камеру.

Отмечается, что о преступлении стражам закона сообщила мать одной пострадавшей. Со слов женщины, сосед заводил к себе ее дочь, а также других ребят, чтобы совершать с ними действия сексуального характера.


Задержанным оказался 64-летний несудимый мужчина. В отношении него возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).


Кроме того, в местных пабликах во "ВКонтакте" интернет-пользователи рассказали, что жилище подозреваемого находится на улице Пушкина.

– На изъятом телефоне обнаружено более 200 фото обнаженных детей в возрасте 5-7 лет. По предварительным показаниям нескольких родителей, мужчина за конфеты и чупа-чупсы приглашал детей к себе домой, фотографировал их и трогал, – сказал интернет-пользователь.

К слову, силовики планируют провести опрос граждан, которые проживают в районе от автовокзала до Ласточки. Также появлялись сведения, что накануне местная жительница объявило об экстренном родительском собрании во дворе дома на той самой улице и указала, что пострадали дети, однако позже встреча оказалась отменены по требованию правоохранителей.


Подробности случившегося выясняются.

Да!
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