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Кузбасские правоохранители разыскали пропавшую десятилетнюю девочку

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Силовики нашли юную жительницу Мысков, объявленную в розыск накануне.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса, сообщение о безвестном исчезновении 10-летней девочки поступило полицейским во вторник, 29 июня, около 01:30. Тогда же правоохранителям сообщили о том, что пропавшая ушла на улицу около 19:00 предыдущего дня, 28 июня, однако больше не вернулась домой.


По обращению были организованы поисковые мероприятия, в которые были вовлечены оперативники уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции, инспекторы по делам несовершеннолетних и сотрудники других подразделений, а также волонтеры поискового отряда.


В итоге малолетнюю девочку нашли. Выяснилось, что она осталась с ночевкой в квартире своей подруги, однако взрослые в жилище отсутствовали. Отмечается, что никаких противоправных действий в ее отношении не совершалось.


По факту, как уточнили в полиции, проводится проверка.

Да!
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