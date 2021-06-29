Кузбасские правоохранители разыскали пропавшую десятилетнюю девочку

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса, сообщение о безвестном исчезновении 10-летней девочки поступило полицейским во вторник, 29 июня, около 01:30. Тогда же правоохранителям сообщили о том, что пропавшая ушла на улицу около 19:00 предыдущего дня, 28 июня, однако больше не вернулась домой.

По обращению были организованы поисковые мероприятия, в которые были вовлечены оперативники уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции, инспекторы по делам несовершеннолетних и сотрудники других подразделений, а также волонтеры поискового отряда.

В итоге малолетнюю девочку нашли. Выяснилось, что она осталась с ночевкой в квартире своей подруги, однако взрослые в жилище отсутствовали. Отмечается, что никаких противоправных действий в ее отношении не совершалось.

По факту, как уточнили в полиции, проводится проверка.