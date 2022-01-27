В четверг, 27 января, в 5:50, на проспекте Ленина, 71 в Ленинске-Кузнецком Audi залетел под колеса КамАЗа, из-за чего вся передняя часть авто оказалась практически уничтожена. В УГИБДД Кузбасса раскрыли подробности произошедшего.

По предварительным данным, 34-летний водитель белой легковушки не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где произошел лобовой контакт с грузовиком. Несмотря на то, что автомобиль получил критический урон, с места происшествия машину увозили на эвакуаторе, никто из участников не пострадал. За рулем оба автомобилиста находились в трезвом виде.

Стражи закона напомнили водителям о необходимости соблюдать скоростной режим и учитывать погодные условия при движении. Осторожность на дорогах позволит снизить число аварий в Кемеровской области.