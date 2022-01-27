Кузбасские правоохранители раскрыли подробности ДТП с улетевшей под "КамАЗ" иномаркой

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Журналист AVOKADO получил комментарий по страшной аварии, которая произошла сегодня утром в кузбасском городе: легковушка попала под колеса "КамАЗа".

В четверг, 27 января, в 5:50, на проспекте Ленина, 71 в Ленинске-Кузнецком Audi залетел под колеса КамАЗа, из-за чего вся передняя часть авто оказалась практически уничтожена. В УГИБДД Кузбасса раскрыли подробности произошедшего.


По предварительным данным, 34-летний водитель белой легковушки не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где произошел лобовой контакт с грузовиком. Несмотря на то, что автомобиль получил критический урон, с места происшествия машину увозили на эвакуаторе, никто из участников не пострадал. За рулем оба автомобилиста находились в трезвом виде.


Стражи закона напомнили водителям о необходимости соблюдать скоростной режим и учитывать погодные условия при движении. Осторожность на дорогах позволит снизить число аварий в Кемеровской области.

Да!
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