Кузбасские правоохранители анонсировали "охоту" на водителей-пьяниц

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Сотрудники ГИБДД за год поймали в Кузбассе почти 9 000 пьяных водителей. В ближайшее время они усилят контроль за любителями спиртного.

За 2021 год на кузбасских дорогах были выявлены почти 9 000 водителей-пьяниц, которые сели за руль своего транспорта после употребления спиртного. В ГИБДД Кузбасса рассказали, что вскоре стражи закона снова выйдут на улицы для ловли выпивших нарушителей. Проверка автолюбителей на трезвость продлится до 9 января.

Наказание за управление транспортными средствами в нетрезвом состоянии, а также за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на наличие опьянения предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей, а также лишение права управления на срок от 1,5 до 2 лет, напомнили жителям региона в ведомстве.

При этом если человек попался на пьяной езде во второй раз, то ему могут назначить уголовную ответственность вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.

Да!
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