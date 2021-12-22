За 2021 год на кузбасских дорогах были выявлены почти 9 000 водителей-пьяниц, которые сели за руль своего транспорта после употребления спиртного. В ГИБДД Кузбасса рассказали, что вскоре стражи закона снова выйдут на улицы для ловли выпивших нарушителей. Проверка автолюбителей на трезвость продлится до 9 января.

– Наказание за управление транспортными средствами в нетрезвом состоянии, а также за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на наличие опьянения предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей, а также лишение права управления на срок от 1,5 до 2 лет, – напомнили жителям региона в ведомстве.

При этом если человек попался на пьяной езде во второй раз, то ему могут назначить уголовную ответственность вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.