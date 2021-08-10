Кузбасские полицейские сообщили об успешном завершении поисков двух подростков

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Правоохранители разыскали пропавших в августе несовершеннолетних жителей Кемеровской области.

В Мариинском районе полицейские завершили розыск двух ребят в возрасте 16 и 17 лет. По информации полицейских, в день их пропаже к силовикам обратилась представитель социально-реабилитационного центра, расположенного в Мариинском районе. Женщина рассказала, что двое воспитанников учреждения покинули его и больше не вернулись.


По обращению был организован розыск, в котором участие приняли оперативники уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые уполномоченные полиции, представители общественности и волонтеры поискового отряда. Ориентировку распространили и среди сотрудников соседних органов внутренних дел.


Найти ребят удалось 9 августа. Находились они в одном из заброшенных зданий Мариинска.

- В ближайшее время их передадут законному представителю, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса.

Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. Была организована проверка, по результатам которой силовики примут решение в соответствии с законом.


Напомним, что ранее редакция AVOKADO также публиковала ориентировку на несовершеннолетних ребят.

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