Кузбасские полицейские объявили в розыск предполагаемого поджигателя

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Правоохранители сообщили о начале поисков подозреваемого в повреждении чужой иномарки в южной столице Кузбасса мужчины.

В совершении преступления, итогом которого стало повреждение автомобиля марки «Тойота» стоимостью 750 тысяч рублей, подозревается Николаев Роман Иванович. По версии следствия, мужчина 1986 года рождения причастен к инциденту, произошедшему в Орджоникидзевском районе Новокузнецка в 2019 году. Тогда же он, как предполагают силовики, совершил поджог иномарки, которая впоследствии оказалась повреждена огнем.


На вид разыскиваемому мужчине 30-35 лет, его рост составляет 170-175 сантиметров, глаза подозреваемого – карие, телосложение худощавое. Также в полиции отметили, что у мужчины отсутствует верхний передний зуб и имеются дефекты речевого аппарата – он заикается.


Полицейские, обращаясь к кузбассовцам, просят горожан, обладающих какой-либо информацией о разыскиваемом, сообщить ее по номеру телефона в Новокузнецке: 8-(3843)-574-455, 8-933-300-95-59 или «02» - «102» с мобильного.

Фото: пресс-служба ГУ МВД Кузбасса

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