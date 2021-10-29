Кузбасские полицейские объявили в розыск мужчину в серой бейсболке

Полицейские из Кузбасса опубликовали ориентировку на Владимира Александрочвича Тур 1992 года рождения. Из публикации следует, что мужчина ушел из дома 15 октября и с тех пор его местонахождение неизвестно.

Исчезнувший земляк имеет среднее телосложение, его рост 165-170 сантиметров, волос короткий светло-русый. В день пропажи он был одет в бейсболку серого цвета, серую толстовку с капюшоном, черные спортивные штаны и серые кроссовки со вставками черного цвета.

Сообщить ценные сведения о молодом человеке можно по номерам: 8-(38447)-2-12-16, 8-(38447)-2-32-78, 8-923-530-72-82 или на телефон "02" (с мобильного – "102").