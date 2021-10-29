Кузбасские полицейские объявили в розыск мужчину в серой бейсболке

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Стражи закона в Кемеровской области просят помочь земляков с поиском 29-летнего мужчины, который пропал две недели назад в Тисульском районе.

Полицейские из Кузбасса опубликовали ориентировку на Владимира Александрочвича Тур 1992 года рождения. Из публикации следует, что мужчина ушел из дома 15 октября и с тех пор его местонахождение неизвестно.


Исчезнувший земляк имеет среднее телосложение, его рост 165-170 сантиметров, волос короткий светло-русый. В день пропажи он был одет в бейсболку серого цвета, серую толстовку с капюшоном, черные спортивные штаны и серые кроссовки со вставками черного цвета.


Сообщить ценные сведения о молодом человеке можно по номерам: 8-(38447)-2-12-16, 8-(38447)-2-32-78, 8-923-530-72-82 или на телефон "02" (с мобильного – "102").

Фото: ГУ МВД по Кузбассу

Да!
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