Кузбасские полицейские объявили в розыск кудрявого кулебачанина

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В Кемеровской области пропал уроженец другого региона, к поискам которого подключились правоохранители.

В Кузбассе ищут Браева Романа Сергеевича 1994 года рождения, без вести пропавшего. Уроженец города Кулебаки Нижегородской области потерял связь с родственниками еще в 2018 году. Однако в апреле прошлого года был замечен на станции Юрга-1 в Кузбассе, сообщили в УТ МВД по СФО.


Приметы: на вид 25-30 лет, среднего телосложения, рост 170-175 сантиметров, темные кудрявые волосы. Среди особых примет отмечены шрам на переносице, крупный шрам от ожога на голени левой ноги, видимые признаки тромбофлебита по левой ноге.


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