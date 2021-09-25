Кузбасские полицейские начали проверку из-за сообщений о смертельном отравлении собаки

0
Фото:  

Правоохранители в Белове инициировали проверку после распространившихся в Сети сообщений о гибели собаки от рук неизвестных.

Пользователи соцсетей сообщили о том, что неизвестные в пгт Краснобродский отравили собаку. К месту происшествия выехала следственно-оперативная группа беловского отделения полиции.


Как отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, к настоящему моменту устанавливаются все обстоятельства инцидента. Также выясняется причина гибели животного.


Согласно предварительным данным, получившая огласку в СМИ информация о массовом отравлении собак сейчас пока не нашла своего подтверждения. Стражи правопорядка начали проверку. По ее результатам будет принято решение, соответствующее законодательству.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/29427

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined