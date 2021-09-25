Кузбасские полицейские начали проверку из-за сообщений о смертельном отравлении собаки

Пользователи соцсетей сообщили о том, что неизвестные в пгт Краснобродский отравили собаку. К месту происшествия выехала следственно-оперативная группа беловского отделения полиции.

Как отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, к настоящему моменту устанавливаются все обстоятельства инцидента. Также выясняется причина гибели животного.

Согласно предварительным данным, получившая огласку в СМИ информация о массовом отравлении собак сейчас пока не нашла своего подтверждения. Стражи правопорядка начали проверку. По ее результатам будет принято решение, соответствующее законодательству.