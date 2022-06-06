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Кузбасские поисковики в мае нашли трупы шестерых человек

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Поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" опубликовал статистику работы в Кемеровской области за май 2022 года.

В мае 2022 года волонтеры ПСО "Лиза Алерт" получили 320 заявок на поиск людей. При этом 79 из общего числа это были ориентировки на детей, а еще 33 сообщения содержали информацию о пропавших пенсионерах.


Живыми удалось найти 228 человек, также поисковики обнаружили трупы шестерых граждан. Отмечается, что родных смогли отыскать у двух человек, 76 заявок так и остались неподтвержденными.

– Из 320 полученных – 79 заявок были на поиск детей до 12 лет, и еще 33 – на поиск пожилых людей от 65 лет. 314 поисков были проведены в статусе информационного, 6 – в статусе активного поиска, – уточнили в отряде.

Поиски тех, кого к текущему моменту не удалось найти, продолжаются.

Да!
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