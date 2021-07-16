Кузбасские поисковики сообщили о пропаже нуждающегося в медицинской помощи 14-летнего мальчика

Исходя из данных, распространенных добровольцами, известно, что пропал 14-летний Никита Воронин 11 июля. В этот день мальчик 2006 года рождения вышел из своего дома, расположенного в поселке Козулька Красноярского края, и больше не вернулся. Розыск подростка инициировали волонтеры местного отряда "Лизы Алерт", однако ориентировкой поделились и кузбасские поисковики.

Приметы мальчика: рост 164 сантиметра, имеет нормальное телосложение, волосы – темно-русые, стрижка – короткая, глаза – карие.

На момент, когда его видели в последний раз, на нем были надеты: светлая кофта с капюшоном, черная футболка, темные штаны и черные шлепанцы.

Волонтеры также отмечают, что подросток имеет отставание в развитии и ему необходима помощь медиков.

Всех, кому известно что-либо о возможном местонахождении ребенка, просят позвонить на номера 8-800-700-54-52 либо 112.