Кузбасские поисковики сообщили о пропаже нуждающегося в медицинской помощи 14-летнего мальчика

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Волонтеры ПСО "Лиза Алерт" в Кемеровской области поделились ориентировкой на поиски отстающего в развитии подростка из Красноярского края.

Исходя из данных, распространенных добровольцами, известно, что пропал 14-летний Никита Воронин 11 июля. В этот день мальчик 2006 года рождения вышел из своего дома, расположенного в поселке Козулька Красноярского края, и больше не вернулся. Розыск подростка инициировали волонтеры местного отряда "Лизы Алерт", однако ориентировкой поделились и кузбасские поисковики.


Приметы мальчика: рост 164 сантиметра, имеет нормальное телосложение, волосы – темно-русые, стрижка – короткая, глаза – карие.


На момент, когда его видели в последний раз, на нем были надеты: светлая кофта с капюшоном, черная футболка, темные штаны и черные шлепанцы.


Волонтеры также отмечают, что подросток имеет отставание в развитии и ему необходима помощь медиков.


Всех, кому известно что-либо о возможном местонахождении ребенка, просят позвонить на номера 8-800-700-54-52 либо 112.

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