Кузбасские подростки пойдут под суд за ограбление детей

По версии следствия, жители одного из городов Кузбасса, юноши 14 и 17 лет, подошли к двоим 8-летним мальчикам и попросили передать им телефоны. Подростки объяснили, что хотят отдать детям свои аккаунты в интернет-игре. Мальчики выполнили просьбу, после чего юноши скрылись с гаджетами. Потерпевшие попытались догнать старших, но не смогли и пошли с жалобой к родителям. Последние, в свою очередь, обратились в полицию.

Правоохранители задержали подростков по горячим следам. Похищенные телефоны были возвращены законным владельцам. Выяснилось, что юноши совершили злодеяние по предварительному сговору. Со следствием подростки сотрудничали, вину признали.

"В ходе предварительного следствия в органы профилактики направлено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления", – сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

Возбужденное в отношении подростков дело по п. "а" ч. 2 ст. 161 УК РФ направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.