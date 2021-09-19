Кузбасские пенсионеры смогут получить выплаты от властей в октябре

Так, на федеральном уровне помощь пенсионерам в канун ежегодного торжества, которое состоится на территории России 1 октября, не оказывают, подчеркнула старший аналитик "Альпари" Анна Бодрова. При этом она отметила, что решение о назначении выплат могут принять региональные власти. По этой причине размер материального поощрения будет различен в разных субъектах Федерации.

Условия для получения поддержки, по мнению эксперта, следующие: в одних регионах это достижение определенного возраста, в других — наличие инвалидности, в третьих — необходимость длительного проживания в субъекте и работы на местных предприятиях.

Стоит отметить, что с 1 октября в России на 3,7 процента проиндексируют размеры военных пенсий и повысят оклады по воинским должностям и званиям. Выплаты получат проходившие службу по контракту или по призыву, бывшие сотрудники Росгвардии, МВД, ФСБ, ФСИН, МЧС и ряда других ведомств.

Также на повышение пенсий смогут рассчитывать и россияне старше 80 лет. Для них предусмотрена выплата фиксированной суммы в двойном размере.

Увеличится доход и тех, кто 15 или 20 лет проработал на Крайнем Севере или на территориях, приравненных к нему. Но таким гражданам следует обладать определенным количеством общего трудового стажа. Для женщин речь идет о 20 годах, а для мужчин — 25 годах, пишет РИА "Новости".