Кузбасские пенсионеры смогут получить выплаты от властей в октябре

0
Фото:  

К празднованию Дня пожилого человека, торжество ежегодно отмечается на территории РФ 1 октября, власти Кемеровской области смогут принять решение о назначении дополнительных выплат пенсионерам.

Так, на федеральном уровне помощь пенсионерам в канун ежегодного торжества, которое состоится на территории России 1 октября, не оказывают, подчеркнула старший аналитик "Альпари" Анна Бодрова. При этом она отметила, что решение о назначении выплат могут принять региональные власти. По этой причине размер материального поощрения будет различен в разных субъектах Федерации.


Условия для получения поддержки, по мнению эксперта, следующие: в одних регионах это достижение определенного возраста, в других — наличие инвалидности, в третьих — необходимость длительного проживания в субъекте и работы на местных предприятиях.


Стоит отметить, что с 1 октября в России на 3,7 процента проиндексируют размеры военных пенсий и повысят оклады по воинским должностям и званиям. Выплаты получат проходившие службу по контракту или по призыву, бывшие сотрудники Росгвардии, МВД, ФСБ, ФСИН, МЧС и ряда других ведомств.


Также на повышение пенсий смогут рассчитывать и россияне старше 80 лет. Для них предусмотрена выплата фиксированной суммы в двойном размере.


Увеличится доход и тех, кто 15 или 20 лет проработал на Крайнем Севере или на территориях, приравненных к нему. Но таким гражданам следует обладать определенным количеством общего трудового стажа. Для женщин речь идет о 20 годах, а для мужчин — 25 годах, пишет РИА "Новости".

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/29086

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined