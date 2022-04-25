Кузбасские пенсионеры смогут бесплатно ездить на общественном транспорте

В период с 2 мая по 1 октября 2022 года предпенсионеры и пенсионеры в Кузбассе получат право бесплатно передвигаться по городу на автобусах и трамваях. Правда такая возможность пожилым гражданам представится только с понедельника по четверг. В оставшиеся дни им придется рассчитываться за проезд как и обычно.

Соответствующая информация появилась в Telegram-канале местного правительства, где также уточняется, что с 30 апреля на территории областного центра заработают сезонные маршруты до дач. Дополнительно вводятся 62 маршрута, на них выйдут 59 автобусов большого и особо большого класса.

За более точной информацией граждане могут обратиться в УЕЗТУ.