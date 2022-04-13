Кузбасские пенсионерки за сутки передали мошенникам 800 тыс рублей

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В Новокузнецке мошенники обманули сразу пятерых пенсионерок, получив в сумме 800 000 рублей. Деньги пожилые женщины высылали для "спасения" родственников.

Пять женщин в возрасте от 82 до 93 лет рассказали полицейским одну и ту же историю: им звонили неизвестные и рассказывали, что их родственники якобы попали в ДТП, в котором пострадали люди. Чтобы спасти ближних от "тюрьмы" злоумышленники требовали от своих жертв деньги. Якобы все финансы шли на оказание помощи пострадавшим людям.


Пожилые дамы доверились собеседникам и всего за один день передавали приезжавшим к ним курьерам от 100 до 200 тысяч рублей. В общей сложности потерпевшие отдали аферистам 800 тысяч рублей, уточнили в МВД по Кузбассу.


После того, как пожилые гражданки поняли, что повелись на обман, то сразу же обратились в полицию. По факту произошедшего возбуждено несколько уголовных дел по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Правоохранителям предстоит установить личности звонивших.

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