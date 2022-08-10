Кузбасские палеонтологи нашли зуб древнего хищника

В ходе полевого сезона 2022 года кузбасские палеонтологи нашли на местонахождении Шестаково-3 зуб хищного ящера из семейства дромеозаврид. По словам экспертов, зуб отлично сохранился. Примечательно, что останки были обнаружены в одном слое со скелетами растительноядных пситтакозавров сибирских, найденных еще в 2014 году.

Как рассказал журналисту AVOKADO эксперт Кузбасского краеведческого музея Дмитрий Слободин, обнаружение зуба хищного динозавра является редкостью. По словам специалиста, в среднем палеонтологи совершают около 500 находок за сезон, и только одна-две принадлежат хищникам. Что касается "хозяина" обнаруженного в Шестаково зуба, то определить его вид трудно. Пока известно, что он относится к семейству дромеозаврид, куда входят такие ящеры как, например, дромеозавр или велоцираптор.

Найденный в Кузбассе зуб хорошо сохранился, поэтому есть вероятность, что ученые смогут получить с помощью него новые данные о семействе. Изучение будет проходить на территории региона.