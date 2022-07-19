Кузбасские огородники лишились сезонного урожая из-за града

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Непогода на минувших выходных принесла немало бед кемеровчанам, которые теперь озадачены судьбой побитого урожая.

В Сети жители кузбасской столицы продолжают говорить о мощном граде, который обрушился на город в минувшее воскресенье, 17 июля. Как оказалось, твердые осадки причинили немалый ущерб не только собственникам автотранспорта, чьи машины оказались повреждены ледышками, но и владельцам огородов, у которых в этом году оказался частично уничтожен урожай.

"Промышленная. Прошел град. Побил урожай”, "Чуть стекла не выхлестало”, “Сломало все, цветы, морковку, картошку”, Кировский мой огород ухайдокан градом", поделились местные жители.

В свою очередь, на опубликованных кадрах видно, что градины достигали весьма крупных размеров. Теперь же всем садоводам и огородникам нужно восстанавливать свои саженцы, а некоторым, вполне вероятно, придется пересаживать их полностью.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что мощный град обрушился на Кемерово в середине июля.

Фото: vk.com/id384953045, vk.com/id649010004

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