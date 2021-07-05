Кузбасские общественники оценили пищу и быт первых поселенцев Сибири

"Сибирский острог" – это собирательный образ крепостей, которые строили первопроходцы в период XVII-XVIII веков. Экспозиция позволяет с головой окунуться в быт первых переселенцев Сибири, а также в рамках открытия попробовать на вкус распространенные в те времена блюда.
Гостям презентовали необычную для современного человека, но вполне повседневную для первопроходцев пищу. Главным блюдом дня стала юрма. Она представляет собой одновременно и уху, и куриный суп. Юрма подается с гренкой из цельнозернового хлеба с крапивой и расколоткой из слабосоленого хариуса.
Помимо этого, члены Совета узнали много нового об административных функциях острогов и военных традициях русских ратников тех времен.
– Такие мероприятия обеспечивают сохранение культуры и истории людей, живших много поколений назад. Подобное бережное отношение к мелочам позволяет детально воссоздать быт и условия жизни первых переселенцев Сибири, что, безусловно, вызывает восторг, – прокомментировал открытие участник мероприятия, генеральный директор ХК "Кузнецкий Альянс" Михаил Шкуропатский.
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