Кузбасские общественники оценили пищу и быт первых поселенцев Сибири

"Сибирский острог" – это собирательный образ крепостей, которые строили первопроходцы в период XVII-XVIII веков. Экспозиция позволяет с головой окунуться в быт первых переселенцев Сибири, а также в рамках открытия попробовать на вкус распространенные в те времена блюда.

Гостям презентовали необычную для современного человека, но вполне повседневную для первопроходцев пищу. Главным блюдом дня стала юрма. Она представляет собой одновременно и уху, и куриный суп. Юрма подается с гренкой из цельнозернового хлеба с крапивой и расколоткой из слабосоленого хариуса.