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Кузбасские общественники и полиция организовали праздник для многодетных семей с подарками к учебному году

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Члены Общественного совета при ГУ МВД России по Кемеровской области, среди которых были Елена Шалева и генеральный директор Холдинговой компании "Кузнецкий Альянс" Михаил Шкуропатский, вместе с сотрудниками полиции организовали театрализованное представление для многодетных семей. В преддверии 1 сентября школьники получили все необходимое для начала нового учебного года.

В этом году традиционная всероссийская акция "Помоги пойти учиться!" охватила четыре многодетные семьи из Промышленновского муниципального округа, оказавшиеся в непростых жизненных условиях. Всего в них воспитываются десять детей школьного возраста. Во время первого визита члены Общественного совета при ГУ МВД России по Кемеровской области Елена Шалева и Михаил Шкуропатский лично пообщались с детьми и их родителями, выяснили, какая помощь необходима, чтобы подготовиться к новому учебному году. Они также узнали, чем увлекаются будущие ученики, и выслушали все их пожелания.

– В Кузбассе нет чужих детей и не бывает чужих проблем. Благотворительная акция "Помоги пойти учиться!" – очередное тому подтверждение. Ежегодно мы помогаем десяткам ребят со всего Кузбасса создать праздничное настроение перед 1 сентября, а их родителям – помочь со сбором детей к школе, – отметил Михаил Шкуропатский.

Вскоре общественники организовали для детей поездку в Кемерово и настоящее театрализованное представление. В преддверии Дня знаний участники праздника смогли стать магами, чтобы "наколдовать" себе отличные оценки на весь год. По завершении мероприятия члены Общественного совета вручили семьям различные вещи для школы и другие обещанные подарки, необходимые для успешного учебного года, например яркие рюкзаки, кроссовки и наборы для творчества.

Затраты на подготовку детей к учебному году полностью взял на себя Общественный совет при ГУ МВД России по Кемеровской области, который не впервые становится участником ежегодной благотворительной акции "Помоги пойти учиться!".

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

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