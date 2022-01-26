Кузбасские медучреждения перешли в усиленный режим работы

На штабе по охране здоровья населения было принято решение о переводе поликлиник Кузбасса на усиленный режим работы. Данная мера была вызвана ростом заболеваемости коронавирусом. Так, только 24 января, было зафиксировано около семи тысяч обращений в "красные зоны" и вызовов врачей на дом. Рост составил, в среднем, 130-140%. Если количество пациентов будет увеличиваться, ряд медорганизаций первичного звена в крупных городах начнут работать круглосуточно. Кроме того, на максимальную мощность перешли лаборатории, в которых проводятся ПЦР-тесты.

"На период высокого роста заболеваемости в амбулаторных медорганизациях ограничивается проведение диспансеризации и периодических осмотров, оказание плановой медицинской помощи. На помощь участковым терапевтам направляются и врачи узких специальностей", ‒ сообщают в пресс-службе администрации правительства Кузбасса.

Напомним, накануне в Кузбассе было зафиксировано 370 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Чиновники региона прекратили прием граждан из-за эпидситуации. Несколько сотен классов образовательных учреждений Кемеровской области перешли на дистант.