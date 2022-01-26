Кузбасские медработники заявили о рекордном числе обращений в больницы из-за вируса

1
Фото:  

Кузбассовцы с симптомами недомогания стали чаще идти за помощью к медикам. Итог: число обращений достигло рекордного результата.

В последнее время жители Кемеровской области стали чаще обращаться за помощью к медперсоналу. Об этом в ходе традиционного брифинга, который состоялся днем в среду, 25 января, сообщила первый заместитель министра здравоохранения региона Елена Зеленина.


Она указала, что число обращений за минувший отчетный период составило около 7 000, что в два раза превышает средние показателей. При этом самый высокий рост зафиксирован на юге области – в Новокузнецке, Междуреченске и других южных городах.


Отмечается, что в связи с приходом "омикрон"-штамма все региональные поликлиники переведены в усиленный режим работы. При этом первый инфицированный новой мутацией вируса уже оправился от болезни.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/33004

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined