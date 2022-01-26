Кузбасские медработники заявили о рекордном числе обращений в больницы из-за вируса

В последнее время жители Кемеровской области стали чаще обращаться за помощью к медперсоналу. Об этом в ходе традиционного брифинга, который состоялся днем в среду, 25 января, сообщила первый заместитель министра здравоохранения региона Елена Зеленина.

Она указала, что число обращений за минувший отчетный период составило около 7 000, что в два раза превышает средние показателей. При этом самый высокий рост зафиксирован на юге области – в Новокузнецке, Междуреченске и других южных городах.

Отмечается, что в связи с приходом "омикрон"-штамма все региональные поликлиники переведены в усиленный режим работы. При этом первый инфицированный новой мутацией вируса уже оправился от болезни.