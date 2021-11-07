Кузбасские медработники выявили рекордную заболеваемость коронавирусом за сутки

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Озвучено число кузбассовцев с выявленным COVID-19 за прошедшие сутки. Также стали известны территории распространения смертоносного вируса в регионе.

Согласно опубликованной информации оперштаба, в Кемеровской области по состоянию на утро воскресенья, 7 ноября, зафиксировано 329 новых пациентов с коронавирусной инфекцией.


Региональные территории с количеством зараженных вирусом выглядят так:


Кемерово – 52, Новокузнецк – 49, Междуреченск – 28, Юрга – 24, Белово – 24, Прокопьевск – 23, Мыски – 16, Киселевск – 14, Осинники – 12, Ленинск-Кузнецкий – 9, Промышленновский МО – 8, Калтан – 7, Гурьевский МО – 6, Мариинский МО – 6, Новокузнецкий МР – 6, Анжеро-Судженск – 5, Яшкинский МО – 4, Тайга – 3, Беловский МО – 3, Ижморский МО – 3, Прокопьевский МО – 3, Таштагольский МР – 3, Березовский – 2, Краснобродский – 2, Полысаево – 2, Крапивинский МО – 2, Ленинск-Кузнецкий МО – 2, Топкинский МО – 2, Тяжинский МО – 2, Юргинский МО – 2, Яйский МО – 2, Кемеровский МО – 1, Тисульский МО – 1, Чебулинский МО – 1.


Суммарный показатель заболеваемости по области равен 65 833. Были выписаны 257 пациента. Необходимую медпомощь получают 2 367 жителей Кузбасса, под наблюдением специалистов, на изоляции и в обсерваторах к настоящему времени находятся 16 089 человек.


Кроме того, врачи сообщили о новых летальных случаях после заражения коронавирусом в Кузбассе.

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