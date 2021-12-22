Кузбасские медики заявили о возможности пожизненного приема препаратов после заражения COVID-19

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Полностью восстановить здоровье удается не всем переболевшим COVID-19 пациентам. Об этом заявила представитель Минздрава Кузбасса в ходе брифинга.

Кузбасские медики посоветовали выздоровевшим от опасной китайской инфекции гражданам не расслабляться и пройти курс реабилитации для восстановления своего здоровья. По мнению специалистов, некоторым гражданам после заражения COVID-19 курс лекарств может потребоваться пожизненно.

– Даже выжившие, с 50% поражением легких, имеют совершенно другое качество жизни. Жизнь после тяжелого ковида – это совсем другая жизнь, – сказала заместитель директора по лечебной части Ольга Бородкина.

Также во время эфира врачи указали жителям области, что самые тяжелые последствия от инфекции проявляются у людей старшего поколения.

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