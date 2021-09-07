Кузбасские медики заявили о возможном увеличении числа зараженных COVID-19 в городском округе

В ходе пресс-конференции, посвященной профилактике распространения COVID-19 и ОРВИ, которая состоялась в южной столице Кузбасса, заместитель министра Виталий Херасков заявил, что специалисты ожидают увеличения роста числа заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями, в том числе и китайской инфекцией по всей территории южной столицы области.

– <...> с началом осеннего сезона и выходом ребятишек с детских каникул ожидается повышение уровня заболеваемости, – указано в сообщении на сайте мэрии Новокузнецка.

Со слов чиновника, в настоящее время в городе нет четкой тенденции ни к снижению, ни к росту уровня заболеваемости коронавирусом. Согласно данным статистики, с начала пандемии в городе было зарегистрировано 10,5 тысячи случаев заражения, на сегодняшний день в стационарах получают лечение 530 человек с COVID-19.