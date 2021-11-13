Кузбасские медики зафиксировали новый рекорд заболеваемости COVID-19 за сутки

По информации на утро 13 ноября, за прошедшие сутки в Кузбассе 361 человек заболел коронавирусной инфекцией. Еще трое жителей региона стали жертвами COVID-19. Таким образом, за все время пандемии от коронавируса умерли 1 511 кузбассовцев, заразились опасным вирусом – 67 896 человек.

Власти региона раскрыли количество заболевших в разных муниципалитетах:

Анжеро-Судженский городской округ — 7

Беловский городской округ — 27

Березовский городской округ — 4

Калтанский городской округ — 14

Кемеровский городской округ — 58

Киселевский городской округ — 15

Краснобродский городской округ — 2

Ленинск-Кузнецкий городской округ — 3

Междуреченский городской округ — 26

Мысковский городской округ — 5

Новокузнецкий городской округ — 60

Осинниковский городской округ — 26

Полысаевский городской округ — 2

Прокопьевский городской округ — 34

Тайгинский городской округ — 3

Юргинский городской округ — 17

Беловский муниципальный район — 2

Гурьевский муниципальный район — 2

Ижморский муниципальный район — 3

Кемеровский муниципальный округ — 1

Крапивинский муниципальный округ — 1

Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ — 1

Мариинский муниципальный район — 2

Новокузнецкий муниципальный район — 4

Прокопьевский муниципальный район — 2

Промышленновский муниципальный округ — 9

Таштагольский муниципальный район — 17

Топкинский муниципальный округ — 4

Тяжинский муниципальный район — 1

Юргинский муниципальный округ — 4

Яйский муниципальный район — 2

Яшкинский муниципальный район — 3

Также за минувшие сутки выздоровели от коронавируса 289 жителей области. Находятся на лечении 2 745 кузбассовцев, под наблюдением – 12 609 человек.