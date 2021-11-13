Кузбасские медики зафиксировали новый рекорд заболеваемости COVID-19 за сутки

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Специалисты зарегистрировали новые случаи заражения коронавирусом в Кемеровской области. Показатели стали самыми высокими за все время пандемии.

По информации на утро 13 ноября, за прошедшие сутки в Кузбассе 361 человек заболел коронавирусной инфекцией. Еще трое жителей региона стали жертвами COVID-19. Таким образом, за все время пандемии от коронавируса умерли 1 511 кузбассовцев, заразились опасным вирусом – 67 896 человек.


Власти региона раскрыли количество заболевших в разных муниципалитетах:


Анжеро-Судженский городской округ — 7
Беловский городской округ — 27
Березовский городской округ — 4
Калтанский городской округ — 14
Кемеровский городской округ — 58
Киселевский городской округ — 15
Краснобродский городской округ — 2
Ленинск-Кузнецкий городской округ — 3
Междуреченский городской округ — 26
Мысковский городской округ — 5
Новокузнецкий городской округ — 60
Осинниковский городской округ — 26
Полысаевский городской округ — 2
Прокопьевский городской округ — 34
Тайгинский городской округ — 3
Юргинский городской округ — 17
Беловский муниципальный район — 2
Гурьевский муниципальный район — 2
Ижморский муниципальный район — 3
Кемеровский муниципальный округ — 1
Крапивинский муниципальный округ — 1
Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ — 1
Мариинский муниципальный район — 2
Новокузнецкий муниципальный район — 4
Прокопьевский муниципальный район — 2
Промышленновский муниципальный округ — 9
Таштагольский муниципальный район — 17
Топкинский муниципальный округ — 4
Тяжинский муниципальный район — 1
Юргинский муниципальный округ — 4
Яйский муниципальный район — 2
Яшкинский муниципальный район — 3


Также за минувшие сутки выздоровели от коронавируса 289 жителей области. Находятся на лечении 2 745 кузбассовцев, под наблюдением – 12 609 человек.

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