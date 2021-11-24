Кузбасские медики зафиксировали новые случаи заражения COVID-19

По данным сводки на утро 24 ноября, в Кузбассе были зафиксированы 380 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом еще четверо кузбассовцев скончались от последствий опасного вируса.

Кузбасские власти рассказали о количестве заразившихся в муниципалитетах региона:

Новокузнецк – 69, Кемерово – 62, Междуреченск – 36, Прокопьевск – 25, Белово – 24, Осинники – 20, Юрга – 19, Мыски – 16, Ленинск-Кузнецкий – 15, Калтан – 14, Кемеровский МО – 11, Анжеро-Судженск – 10, Киселевск – 10, Полысаево – 8, Тайга – 5, Березовский – 4, Промышленновский МО – 4, Юргинский МО – 4, Новокузнецкий МР – 3, Яйский МО – 3, Яшкинский МО – 3, Беловский МО – 2, Гурьевский МО – 2, Мариинский МО – 2, Тяжинский МО – 2, Краснобродский – 1, Ижморский МО – 1, Ленинск-Кузнецкий МО – 1, Прокопьевский МО – 1, Тисульский МО – 1, Топкинский МО – 1, Чебулинский МО – 1.

Общее число заболевших COVID-19 в Кемеровской области с начала пандемии достигло 72 134 человек, жертвами вируса за это же время стали 1 554 жителей региона. За минувшие сутки выписаны 247 кузбассовцев, 3 961 продолжают лечение от коронавируса.