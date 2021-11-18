Кузбасские медики зафиксировали новые случаи заражения COVID-19

Согласно официальным данным на 18 ноября, 387 человек в Кузбассе заболели коронавирусом за минувшие 24 часа. Еще четверо жителей области стали новыми жертвами опасного вируса.

Власти опубликовали следующие данные по зараженным на разных территориях региона:

Кемерово-58, Новокузнецк-56, Междуреченск-34, по 26-Белово, Мыски и Прокопьевск, Осинники-25, Ленинск-Кузнецкий-23, Новокузнецкий МР-15, Калтан-13, Киселевск-9, по 8-Анжеро-Судженск и Юрга, по 6-Полысаево, Ижморский МР и Мариинский МР, по 5-Промышленновский МО и Таштагольский МР, по 4-Тайга, Гурьевский МР и Яийский МР, по 3-Березовский, Юргинский МО и Яшкинский МР, по 2-Краснобродский и Беловский МР, по 1-Кемеровский МО, Крапивинский МО, Ленинск-Кузнецкий МО, Прокопьевский МО, Топкинский МО, Тяжинский МР и Чебулинский МО.

Согласно актуальной информации, всего с начала пандемии COVID-19 заболели 69 789 кузбассовцев, умерли от последствий коронавируса 1 530 человек. За минувшие сутки выписаны 275 жителей региона, получают лечение 3 159. Под наблюдением специалистов ‒ 16 261 кузбассовец.